Camporosso, scritte no vax imbrattano hub allestito al centro Falcone

Camporosso. «Draghi stupratore dei diritti umani. La storia insegna l’uomo non impara». «Nazisti governo». Sono le scritte comparse la scorsa notte al centro vaccinale allestito presso il centro Giovanni Falcone a Camporosso. La firma è sempre la stessa: quella della doppia “V” che rimanda al gruppo “Vivi Libero”. Oltre agli slogan contro il governo Draghi, sono stati trovati volantini che invitano le persone a «unirsi alla lotta non violenta», diventando un «guerriero».

Non è la prima volta che il centro vaccinale dell’Asl1 Imperiese è oggetto di atti vandalici. Nei mesi scorsi erano stati colpiti anche l’ospedale Saint Charles di Bordighera e il presidio sanitario ventimigliese, oltre all’hub vaccinale di Arma di Taggia. Analoghi messaggi erano comparsi anche vicino alle scuole, in particolare all’istituto Montale di Bordighera e nei pressi delle scuole di via Pelloux.

Sulle nuove scritte indagano i carabinieri della compagnia di Ventimiglia che hanno effettuato un sopralluogo insieme al consigliere comunale Enzo Freno, che dal proprio profilo Facebook condanna «L’ennesimo atto senza senso».