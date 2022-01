Campionato under 19, sabato 22 gennaio due recuperi

Genova. Sabato 22 gennaio sono previsti due recuperi del campionato nazionale Under 19. Calcio d’inizio alle 15 per Triestina-Cartigliano (g. D – 9ª) che sarà disputata al San Sergio di Trieste e arbitrata da Montesano di Trieste e Flaminia Civitacastellana-Vis Artena (g. I – 12ª) che scenderà sul campo comunale Erba di Mercante Nuovo, la gara sarà diretta da Mazzieri di Viterbo. Lo annuncia la Lnd.

Nel girone D il Cartigliano, attualmente si trova in penultima posizione ed è a parità di punti tredici con Levico Terme, Spinea e Arzignano Valchiampo. I vicentini affronteranno la Triestina che, essendo tra le quattro società di Serie C, partecipa al campionato esclusivamente come fuori classifica. Nel girone I la Vis Artena sfiderà i ragazzi di mister Tocci cercando di allontanarsi dal penultimo posto, in questa prima parte di campionato ha subito sette sconfitte. I rossoblu di Civita Castellana sono stati fermati in classifica dalle ultime due sconfitte subite in casa del Team Nuova Florida per 2-1 e del CynthiAlbalonga per 1-0.