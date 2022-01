Calcio, l’Unione Sportiva Camporosso: «Nuovi progetti nel 2022»

Camporosso. «Auguriamo a tutti un inizio d’anno sereno e pieno di gioia. Stiamo già lavorando per programmare la crescita anche nel 2022 con nuovi progetti». Con queste parole l’Unione Sportiva Camporosso fa gli auguri sui social.

La società fa anche un bilancio del 2021 e approfitta dell’occasione per ringraziare lo staff, i giocatori e le loro famiglie: «Si chiude un anno 2021 dove ci ha visto protagonisti. Investimenti, inserimenti nell’organico, collaborazioni e tutto questo per migliorare la vita sportiva dei nostri ragazzi. Quest’anno sono arrivati i complimenti, inaspettati, ma molto graditi, da molte persone e squadre per il lavoro che stiamo svolgendo e questo ci dà la forza per continuare. Noi del direttivo volevamo ringraziare tutti i genitori, i dirigenti, gli allenatori, i preparatori atletici, il nostro grande Martino, il nostro Andrea videomaker (che ci delizia con i suoi highlights) per la loro fiducia e passione che ci mettono nel lavoro di tutti i giorni. Un abbraccio va a tutti i nostri giocatori dai più piccolini ai nostri guerrieri della Prima Squadra, passando dai Giovanissimi 2007/2008 agli Allievi 2005 e una menzione sulla Juniores va fatta, in particolare perché nonostante fosse il primo anno insieme ci hanno deliziato con una forza di gruppo e di squadra che è solo un esempio per tutti. Forza, un abbracci a tutti».