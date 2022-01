Calcio, Federico Virga torna all'Imperia - Riviera24

Imperia. Federico Virga torna all’Imperia. Classe 1993, Virga ha alle spalle un’importante carriera iniziata

proprio in neroazurro nella stagione 2011-2012. Poi Santhià, Caratese, Savio Rocchetta e Viareggio.

Esperienze inframezzate da due anni tra i professionisti in Portogallo con la maglia dell’Olhanense prima di tornare all’Imperia dove ha vinto il campionato di Eccellenza e ha conquistato, un anno fa, la salvezza in serie D da protagonista. Esterno alto o basso, ma anche difensore, Virga è in grado di ricoprire più ruoli all’interno del campo. Da qualche giorno è a disposizione di mister Nicola Ascoli e si sta allenando con i nuovi compagni. Da tutta la società un caloroso bentornato.

L’Imperia comunica inoltre di aver tesserato il giovane portiere Nicolò Vaccarezza. Nato a Savona il 10 gennaio 2003 è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Spezia prima e di Sampdoria. A lui un “in bocca al lupo” da parte della società.