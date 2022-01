Bordighera, scritte “no vax” sul Comune. Ingenito: «Lavori di ripristino compiuti a spese di tutti i contribuenti»

Bordighera. Terminati i lavori urgenti di ritinteggiatura per rimuovere le scritte con cui, la scorsa notte, è stato imbrattato Palazzo Garnier.

«Rinnovo la mia ferma condanna per questo gesto. Non solo è stato diffuso un messaggio violento ed inaccettabile, ma lo si è fatto danneggiando un edificio pubblico: i lavori di ripristino, per cui ringrazio le maestranze comunali, sono dunque stati compiuti a spese di tutti i contribuenti – è il commento del sindaco Ingenito – Auspico che le indagini delle forze dell’ordine, anche grazie all’ausilio dell’impianto di videosorveglianza, portino all’individuazione dei responsabili».