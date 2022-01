Bordighera, cancellate le scritte no vax sui muri di Palazzo Garnier - Riviera24

Bordighera. Sono state già cancellate, grazie al tempestivo intervento delle maestranze comunali, le scritte comparse questa notte sui muri di Palazzo Garnier, a Bordighera; si tratta del secondo episodio che interessa l’edificio, già imbrattato nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio così come altre zone della città delle palme.

«Continueremo ad intervenire per non lasciare spazio a questi messaggi di violenza e di inciviltà, compiuti tra l’altro danneggiando il patrimonio pubblico – ha commentato il sindaco Vittorio Ingenito – . La mia solidarietà ai componenti del Governo ed al presidente Toti; il mio grazie alle forze dell’ordine, impegnate nelle indagini per individuare i responsabili».