Bordighera, auto del Comune senza assicurazione. Pallanca: «Sindaco denunci i responsabili»

Bordighera. «Abbiamo appreso con sgomento, questa mattina, dai giornali on line, che durante un ordinario controllo della polizia stradale, un mezzo di trasporto comunale è stato sequestrato ed il dipendente comunale alla guida, multato e decurtato di 5 punti della

patente, perché il mezzo in oggetto era sprovvisto della assicurazione per circolare. Il Sindaco Ingenito – spiega il consigliere comunale e segretario cittadino di Fratelli d’Italia Giacomo Pallanca -, dichiara l’estraneità degli uffici comunali competenti, non avevamo dubbi in merito conoscendo la serietà e la solerzia dei funzionari incaricati a questo servizio, ed individua la responsabilità di quanto successo nel ritardato inserimento dei dati assicurativi del mezzo nel data base Ania, da parte della compagnia assicurativa aggiudicataria del servizio».

«Alla luce delle dichiarazioni del sindaco Ingenito – prosegue Pallanca in una nota stampa – lo invitiamo a mettere in atto tutte le azioni legali necessarie contro i responsabili di questo increscioso episodio, tanto a tutela del lavoratore, multato ingiustamente, quanto per il Comune di Bordighera, che ha subito un danno di immagine.

Nel recente passato il Sindaco Ingenito ha mostrato la sua pervicace volontà nel denunciare e querelare le persone che, per parole o azioni, creavano un danno alla nostra Città, confidiamo che ciò accada anche nei confronti dei responsabili di questo imbarazzante episodio. Dal canto nostro manifestiamo la nostra totale solidarietà al dipendente comunale auspicando che l’Amministrazione Ingenito metta in atto ogni azione a sua tutela», conclude l’ex sindaco.