Biodigestore e Lotto 6, la riflessione del Circolo Valeria Faraldi Sanremo-Taggia - Riviera24

Taggia. «Conio smentisce l’insegnamento di Matteo: “non sappia la tua sinistra ciò che fa la destra”. O meglio Matteo non aveva previsto lo sdoppiamento della personalità, in questo caso lo sdoppiamento dell’uomo politico. La mano sinistra del Conio, premier della lista Insieme, scrive nel suo programma di legislatura per il Comune di Taggia del 2017 a proposito del digestore: “…Si ribadisce quindi l’assoluta contrarietà alla realizzazione dell’impianto unico di trattamento dei rifiuti di area Colli. L’impianto così come strutturato appare sovradimensionato rispetto ai fabbisogni provinciali…”. Applausi. Anche noi abbiamo la stessa posizione, assoluta contrarietà alla costruzione di quell’impianto preferendo magari piccoli digestori aerobici distribuiti sull’intero territorio provinciale. Ma la mano destra di Conio non è d’accordo. Due anni dopo, 2019, Conio entra nel Consiglio Provinciale presieduto da Abbo il quale nell’autunno dello scorso anno firma il decreto di approvazione della fattibilità del digestore in Regione Colli dichiarando: “…Passaggio fondamentale per giungere alla “nuova era” della gestione rifiuti nel Ponente”» – fa sapere il Circolo Valeria Faraldi Sanremo-Taggia riferendosi alle posizioni del primo cittadino tabiese Mario Conio sul biodigestore.

«Conio dichiara che “…la miglior politica deve intervenire per sostenere il territorio provinciale in questo periodo emergenziale”. Conio ci chiarisca se a suo giudizio la miglior politica è quella della mano sinistra o quella della

mano destra. Anche a proposito del lotto 6 di Collette Ozotto la mano sinistra di Conio ha scritto nella premessa al programma di legislatura: “…La precedente Amministrazione (Genduso) ha effettuato scelte che avranno purtroppo una ricaduta negativa epocale per il nostro territorio; una su tutte, la gestione del lotto 6 di Collette Ozotto e dell’impianto unico sito in Regione Colli”. Da almeno 5 anni si sapeva che il lotto 6 sarebbe arrivato a saturazione. Se la mano destra di sindaco ha scritto qualcosa il questi 5 anni di sindacatura a proposito del lotto 6 lo ha certamente scritto con inchiostro simpatico» – dice il Circolo Valeria Faraldi Sanremo-Taggia.