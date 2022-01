Biker scomparso sulle alture di Genova, nelle ricerche anche un cane dell’unità cinofila dei vigili del fuoco imperiesi

Genova. Anche un cane molecolare per la ricerca persone dell’unità cinofila dei vigili del fuoco imperiesi nelle ricerche per un ciclista scomparso. L’uomo, uscito di casa senza farvi più ritorno domenica scorsa 9 gennaio, è stato poi ritrovato morto ieri in un canalone lungo il sentiero che dal Righi arriva a Trensasco. Sarebbe precipitato da una scarpata per più di 60 metri.

Abitava a Castelletto, si chiamava Gianfranco Scasso e lavorava come medico. Era uscito in bicicletta con alcuni amici, ma poi si era separato dal gruppo ed aveva fatto perdere le sue tracce. I soccorsi, subito allertati dal figlio, hanno visto operare il 118, Soccorso Alpino e uomini del 115. Proprio con quest’ultimi c’era anche Happy, uno dei cani da ricerca del Comando provinciale dei pompieri di Imperia.