Bordighera. Jannik Sinner cede a Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale dell’Australian Open.

Il tennista che si allena a Bordighera, dopo aver sconfitto João Sousa, Steve Johnson, Tarō Daniel e Alex De Minaur, oggi non è riuscito a battere l’avversario greco. Dopo due ore e sei minuti di gioco Sinner viene sconfitto in tre set per 6-3 6-4 6-2.

Finisce così l’avventura di Sinner a Melbourne, in Australia.

(Foto da Instagram di Jannik Sinner)