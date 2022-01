Sanremo. Esordio negativo all’Australian Open per il sanremese Gianluca Mager.

Il tennista di Sanremo ieri non è riuscito a sconfiggere Andrej Rublëv contro il quale alla fine ha perso in tre set per 3-6 2-6 2-6 al primo turno del singolare maschile.

Mager, però, tornerà in campo per il doppio maschile: insieme al connazionale Lorenzo Musetti, al primo turno, dovrà affrontare la coppia formata da Carlos Alcaraz e Pablo Carreño Busta.