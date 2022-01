Australian Open, doppio maschile: Fognini e Bolelli vincono

Taggia. Fabio Fognini si mette in mostra nel doppio maschile dell’Australian Open.

Era partita negativamente l’avventura dell’armese al primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam, che si tiene ogni anno a Melbourne in Australia, visto che nel singolare maschile ha perso all’esordio contro Tallon Griekspoor in tre set per 1-6 4-6 4-6, ma nel doppio è riuscito a riscattarsi. Insieme a Simone Bolelli, il tennista di Arma di Taggia è infatti stato in grado di battere nel primo turno la coppia formata da Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves in due set per 6-4 6-4.

Ieri, al secondo turno, la coppia italiana ha sconfitto anche il duo formato da Marcelo Melo e Ivan Dodig in due set per 7(7)-6(2) 6-3 e infine oggi è riuscita a superare la coppia formata da Bruno Soares e Jamie Murray in tre set per 3-6 7(9)-6(7) 6-3, dopo oltre due ore e mezza di gioco, approdando così ai quarti di finale del doppio maschile.