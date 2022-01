Atti vandalici a Capodanno, il sindaco di Seborga sporge denuncia dai carabinieri - Riviera24

Seborga. Fiorire e braciere danneggiati, spazzatura sparsa ovunque, pietre lanciate sul campo di bocce e altri atti vandalici sono stati compiuti, nella notte di San Silvestro, da un gruppo di giovani giunti a Seborga a bordo di tre auto. E’ quanto denunciato, nei giorni scorsi, dal sindaco Pasquale Ragni che si è recato presso la caserma dei carabinieri di Bordighera per raccontare quanto accaduto nei pressi del Centro Sportivo Bruno Semeria di Seborga, in strada Olivà, la notte del 31 dicembre scorso.

«Ignoti hanno danneggiato e sporcato la zona circostante il campo sportivo» spiega il sindaco, che poi scende nei particolari elencando, uno ad uno, tutti i danni subiti dal comune: «Hanno danneggiato due fioriere in cemento, preso un braciere per arrostire la carne, che si trovava davanti ad un bar nelle vicinanze, e lo hanno lanciato in direzione del campo sportivo, danneggiandolo». E ancora: «Hanno preso un bidone della spazzatura e lo hanno lanciato nel campo e la stessa cosa hanno fatto con tre sedie di plastica». Lanciando le pietre sul manto del campo di bocce, i vandali hanno danneggiato pure quello. E non contenti, hanno rovesciato la spazzatura presente in altri bidoni dell’immondizia sia lungo la strada che dentro il contenitore del vetro.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di alcune telecamere, che hanno ripreso l’arrivo di un gruppo di circa 4-6 ragazzi a bordo di tre auto intorno alle 23. Gli stessi hanno poi lasciato il campo sportivo intorno alle 4 del mattino. «Le immagini, purtroppo, non riprendono chiaramente né le targhe né i modelli degli automezzi», si rammarica Ragni. Ma non è escluso che attraverso le indagini, i carabinieri non riescano a risalire agli autori dei danneggiamenti.