Atp Cup, Sinner fa il botto: vince singolare e doppio maschile

Bordighera. Prosegue bene l’avventura di Jannik Sinner in Australia.

Il tennista che si allena a Bordighera, dopo aver battuto Max Purcell, ieri è riuscito a sconfiggere anche Arthur Rinderknech in due set per 6-3 7(7)-6(3) nel singolare maschile all’Atp Cup, la competizione a squadre per nazioni in scena a Sydney, portando l’Italia in vantaggio per 1-0 sulla Francia. Il prossimo avversario di Sinner sarà Roman Safiullin.

Successo per Jannik anche nel doppio maschile: insieme a Matteo Berrettini è infatti riuscito a vincere contro la coppia francese formata da Fabrice Martin ed Édouard Roger-Vasselin in tre set per 6-3 6(7)-7(9) 10-8. Il duo italiano ora dovrà affrontare la coppia formata da Roman Safiullin e Daniil Medvedev.