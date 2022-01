Taggia. Prima sfida del 2022 per Fabio Fognini. Il tennista di Arma di Taggia parteciperà all’Atp Cup, la competizione a squadre per nazioni in scena a Sydney.

L’armese tornerà in campo oggi per affrontare, nel doppio maschile, insieme a Simone Bolelli, la coppia formata da Luke Saville e John Peers.

Nuova avventura in Australia per Fognini e il resto della Nazionale azzurra.