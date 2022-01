Sanremo. Gianluca Mager cede ad Egor Gerasimov all’Atp 250 di Adelaide.

Dopo aver sconfitto Francisco Cerúndolo, il tennista sanremese ieri all’Atp Adelaide 1 in Australia, non è riuscito a battere l’avversario bielorusso, contro il quale ha infatti perso in tre set per 1-6 6-3 3-6.

Finisce così agli ottavi di finale del singolare maschile l’avventura di Mager all’Adelaide International.