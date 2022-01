Atp Adelaide 1, il sanremese Mager batte Cerúndolo e vola agli ottavi di finale - Riviera24

Sanremo. Gianluca Mager sconfigge Francisco Cerúndolo all’Atp 250 di Adelaide.

Dopo aver partecipato al Masters Parigi, il tennista sanremese è tornato in campo in Australia, dove ieri è riuscito a battere l’avversario argentino in tre set per 6-4 3-6 6-4 ai sedicesimi di finale del singolare maschile dell’Atp Adelaide 1, dopo oltre due ore di gioco. Il prossimo sfidante del tennista di Sanremo sarà Egor Gerasimov agli ottavi di finale.

Prosegue bene l’avventura di Mager all’Adelaide International, anche se lunedì ha perso il doppio maschile, insieme a Lorenzo Musetti, in due set per 3-6 2-6 contro la coppia formata da Márton Fucsovics e Tommy Paul.