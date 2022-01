Apre la biglietteria del Festival, richieste solo online: incognita capienza all’Ariston

Sanremo. Dalle ore 9 alle ore 14 di venerdì, 14 gennaio 2022, saranno aperte le richieste di prenotazione degli abbonamenti di platea e galleria per le 5 serate del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 1° al 5 febbraio. Ad annunciarlo è la Rai che ha sciolto questa sera, ufficialmente, la riserva sull’apertura della biglietteria della kermesse canora.

Incognita capienza all’Ariston che rimane, l’unico requisito da rispettare, per ora, è il numero massimo di abbonamenti prenotabili per ciascun richiedente: solo due. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti per le 5 serate sarà possibile esclusivamente attraverso la scheda compilabile on-line al sito http://sanremo2022.aristonsanremo.com.

Le persone con disabilità motoria troveranno sempre sul sito https://sanremo2022.aristonsanremo.com/amoilfestival/ tutte le informazioni per la prenotazione dei tagliandi. I termini e le condizioni per la vendita e l’utilizzo degli abbonamenti e dei biglietti relativi al 72° Festival della Canzone Italiana saranno pubblicati sempre sul sito http://sanremo2022.aristonsanremo.com.