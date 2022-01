ANPI golfo dianese, riconfermato il gruppo direttivo uscente all’unanimità - Riviera24

Diano Marina. Ieri nella sala consiliare del Comune di Diano Marina si è tenuto il congresso della nostra sezione “ANPI Golfo Dianese” con la presenza di un discreto numero di iscritti, muniti di green pass, dispositivi individuali di protezione e distanziati, ed altri da remoto.

«Il congresso ha riconfermato il gruppo direttivo uscente all’unanimità, ma con orgoglio ed entusiasmo sono stati inseriti come vice presidenti, due dei nostri ragazzi provenienti dalla sezione “partigiani in erba” che, con lungimiranza, lanciammo nel 2017, si tratta di Ilaria Negri e Luca Maragliotti entrambi classe 2006. I nostri ragazzi non solo potranno garantire un futuro alla sezione, ma sapranno trovare modi e spazi per dialogare in particolare con le fasce giovanili cercando di formare e preparare i nuovi cittadini della ns. Repubblica democratica e antifascista» commentano dall’Anpi.

E’ stato approvato il documento della Direzione Nazionale al quale ci si richiama per l’espletamento delle attività verso la società, la persona, il lavoro e la giustizia sociale, l’antifascismo e l’applicazione della Costituzione.