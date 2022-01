ANote Music e Le Vibrazioni sbarcano al Festival di Sanremo 2022

Sanremo. Il Festival di Sanremo è alle porte e, con esso, si avvicinano sia i molti appuntamenti di Casa Sanremo, festival “off” per eccellenza che quest’anno introduce i Crypto Talks, incontri e dibattiti a tema criptovalute e innovazione, che grandi ritorni musicali, come quello de Le Vibrazioni, che saliranno sul palco dell’Ariston con l’inedito Tantissimo.

A tenere insieme i due lati della medaglia è ANote Music, il principale marketplace europeo di investimento in royalties musicali. Fondata da tre giovani imprenditori under 30 – di cui due italiani – la startup vanta una piattaforma all’avanguardia che permette a fan e investitori di sostenere la propria musica preferita. In particolare, ANote – in partnership con Artist First, etichetta leader di produzione e distribuzione discografica e di eventi italiana – consente di investire nei diritti d’immagine de Le Vibrazioni: il gruppo capitanato da Francesco Sarcina ha reso cult brani come Dedicato a te e In una notte d’estate, e ha all’attivo oltre 22 anni di musica live.

La presenza de Le Vibrazioni alla competizione sanremese rappresenta dunque non solo un importante riconoscimento per la band, diventando la quarta partecipazione in 23 anni di carriera, ma definisce anche una milestone fondamentale in vista della stagione estiva, ricca di possibilità di esibizioni dal vivo e concerti che giungeranno ancor più catalizzate proprio grazie all’aggiunta visibilità – on e offline – garantita dalla partecipazione al Festival.

Previsioni che si vanno a fondere con il calendario già fitto della band, la quale vanta al momento proiezioni per un totale di 180 concerti (da agosto 2021 per 5 anni). Apparizioni soggette a royalties, che si accumuleranno fino al momento della distribuzione per gli investitori di ANote Music che hanno scelto di puntare tramite la piattaforma sui diritti d’immagine de Le Vibrazioni: le royalties verranno generate infatti ogni volta che la band si esibirà dal vivo in eventi o concerti pubblici*.

Proprio per raccontare questo nuovo modo di investire nella musica, ANote sarà inoltre presente alla kermesse sanremese in qualità di ospite dei Crypto Talks: i co-fondatori di ANote Marzio F. Schena (CEO) e Matteo Cernuschi (CTO) illustreranno la ANote way alla scalata del mercato crypto, segmento sempre più prominente e apportante svariati benefici all’esperienza di un investitore della piattaforma.

«Sono certo che Sanremo si rivelerà un’esperienza indimenticabile. Siamo entusiasti di poter partecipare ai Crypto Talks e aggiungere la nostra esperienza di prima mano a un ambito tutto da esplorare ma incredibilmente promettente. E, ovviamente, tiferemo per Francesco e Le Vibrazioni!», così dice Marzio F. Schena sull’imminente appuntamento.

ANote Music è il marketplace europeo per gli investimenti in diritti musicali, fondato in Lussemburgo da Marzio F. Schena, Matteo Cernuschi, e Grégoire Mathonet nel gennaio 2018. ANote nasce identificando il potere della musica come il prossimo grande investimento, capace di legare l’industria musicale e i mercati del capitale. ANote Music dà la possibilità a editori, etichette discografiche e artisti di vendere i diritti della propria musica, introducendoli così a un nuovo sistema di finanziamento e offrendo agli utenti della propria piattaforma nuove possibilità di investimento e l’opportunità di prendere parte al percorso di artisti promettenti. A oggi, il totale raccolto da ANote supera gli 1,5 milioni di euro.