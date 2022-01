Ameli torna a Sanremo e sfida le Ladies in una crossbar challenge - Riviera24

Sanremo. La giovanissima youtuber Ameli ha scelto ancora la Città dei Fiori e la formazione calcistica delle “Ladies” per realizzare l’ultimo dei suoi video virali. In un filmato dedicato al mondo dello sport e in particolare al calcio femminile, Ameli propone a quattro giocatrici delle Sanremo Ladies una crossbar challenge, la sfida della traversa.

«Avete dieci tiri a disposizione per prendere la traversa, chi farà più punti vincerà un Apple Watch» – spiega Ameli alle sportive. Inizia così la sfida tra Sheila, Giorgia, Eleonora e Gaia delle Ladies. Un’occasione per far conoscere e appassionare le bambine al calcio, considerato troppo spesso uno sport prettamente maschile. Dopo 10 turni scattano i rigori per decretare la vincitrice tra Giorgia e Gaia, alla fine è Giorgia che conquista l’ambito premio. Il video in poche ore dalla pubblicazione ha raggiunto più di tremila visualizzazioni.

Le ragazze regalano anche una maglietta delle Sanremo Ladies alla bambina di 9 anni, baby star di Youtube, ora neo ambassador del settore giovanile femminile del Fc Sanremo Ladies.