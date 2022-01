Agente della polizia locale ferito, la solidarietà del Circolo Pd di Ventimiglia - Riviera24

Ventimiglia. «Esprimiamo la nostra solidarietà all’agente rimasto ferito stanotte durante l’espletamento del servizio di pattugliamento notturno, introdotto dall’amministrazione Scullino dal mese di novembre 2021. Solidarietà a lui ed anche agli altri suoi colleghi, rimasti vittime di aggressioni nelle medesime circostanze. Come previsto, la scelta dell’amministrazione di predisporre un servizio notturno formato da agenti di polizia locale e di vigilanza privata, ha rivelato tutti i suoi limiti sia in termini di efficacia, considerato che né la polizia locale, né la vigilanza privata hanno strumenti a disposizione per agire contro i malviventi, sia in termini di sicurezza per gli stessi lavoratori» – afferma il Circolo Pd di Ventimiglia.

«Mentre l’inutile servizio notturno ha un costo per l’amministrazione, i cittadini spesso non hanno il piacere di avere un vigile davanti la scuola, o una pattuglia durante la giornata di domenica. Quando l’amministrazione si renderà conto che la sicurezza dei cittadini non è un argomento da slogan, ma una materia che spetta alle Forze di Polizia e non può essere delegata ad altri?» – conclude il Circolo Pd di Ventimiglia.