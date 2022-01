Adelaide International 2, il sanremese Mager batte Gerasimov - Riviera24

Sanremo. Gianluca Mager sconfigge Egor Gerasimov all’Adelaide International 2.

Dopo aver partecipato all’Adelaide International 1, il tennista sanremese è tornato in campo in Australia, dove oggi è riuscito a battere in rimonta l’avversario bielorusso in tre set per 4-6 7-5 6-4, ai sedicesimi di finale del singolare maschile dell’Atp Adelaide 2, contro il quale aveva invece perso all’Atp Adelaide 1.

Il prossimo sfidante del tennista di Sanremo sarà Karen Chačanov agli ottavi di finale.