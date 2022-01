Ad un mese dall'inizio delle vaccinazioni alla fascia 5-11 anni, il bilancio della situazione - Riviera24

Imperia. Lo scorso 16 dicembre hanno preso il via le vaccinazioni anti Covid per la fascia d’età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Abbiamo chiesto al Dottor Carlo Amoretti, dirigente del reparto di Pediatria, di tracciare il bilancio della situazione a quasi un mese dalla somministrazione.

«Un bilancio positivo. Sul distretto di Imperia abbiamo iniziato a dicembre con 30 dosi al giorno e dai primi giorni del 2022 le dosi giornaliere sono arrivate a 40. In questo momento siamo alle seconde somministrazioni, con circa 80 bambini vaccinati al giorno. Guardando al futuro ci rendiamo conto che il desiderio di essere vaccinati di molte persone ha coperto abbondantemente i giorni di dicembre; per le prossime ci auguriamo che i ragazzi vaccinati facciano propaganda con i loro compagni per poter proseguire questa operazione» commenta il dottor Amoretti.

E ai genitori che hanno paura o dimostrano scetticismo nei confronti del vaccino, il dirigente di pediatria risponde: «la risposta è nell’immagine del certificato vaccinale che stiamo dando. I bambini sono la categoria più vaccinata in assoluto ed hanno un’esperienza di vaccinazioni assolutamente sicura. Quella anti Covid si aggiunge alla loro storia vaccinale».