A Sanremo il Television Song Contest e Sanremo Discovery su oltre 50 TV e 200 radio

Sanremo. Dal 3 al 5 febbraio, durante la settimana del Festival di Sanremo, sbarcano nella città dei Fiori SANREMO DISCOVERY 2022 e il TELEVISION SONG CONTEST, due importanti eventi televisivi trasmessi da oltre 50 emittenti regionali e 2 nazionali (Canale Italia e Bom Channel) oltre che da circa 200 radio che proporranno i finalisti e i vincitori dei Contest organizzati dalla E.D.M. con la direzione artistica di Mario Greco e, per il Television Song Contest la conduzione di Luca Valentini di Radio 104 che è Official Media Partner della manifestazione.

Durante l’importante vetrina offerta da Sanremo Discovery e la gara rappresentata dal Television Song Contest avverranno anche le selezioni live per i successivi Contest di Roma, del 27, 28 e 29 maggio, Milano il 26 giugno e Imperia in agosto. Torna dunque nella città della musica con la sua terza edizione Sanremo Discovery e per la seconda volta il Television Song Contest durante la settimana più importante per la canzone italiana (e non solo) offrendo la possibilità a cantautori emergenti, band, e interpreti di esibirsi difronte ad un vastissimo pubblico televisivo e radiofonico distribuito in tutta Italia.

Di qualità anche la giuria che si occuperà di selezionare i vincitori del TSC, formata da Ida Decenvirale, Coach internazionale/sound engineering, Daniele dal Muto, in rappresentanza dei format Radio On Air/Sypermarket e Gianluca Rando, chitarrista di Dodi Battaglia, Fausto Leali, Jalisse ed altri.

È possibile ascoltare le notizie, curiosità e tutte le interviste ai vincitori del Contest su Radio 104.