Sanremo. Dal 28 gennaio sarà disponibile, alla Mondadori, il libro “Veni Vidi Vici”.

Dentro l’opera si potranno gustare quasi duecento umoristiche burlesque che mettono in risalto gli aspetti più salienti dei protagonisti. Cantanti sempre alla ribalta che, in oltre sette decenni si sono alternati sul proscenio dell’Ariston, il riconosciuto Tempio della musica in Eurovision.

L’autore è Pier delle Vignette, nickname di Pier Ruffini, medico.