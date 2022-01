A Sanremo il convegno “Tra Terra e mare; paesaggio costiero e mobilità sostenibile nel Ponente ligure”

Sanremo. Lunedì 31 gennaio, dalle 10 alle 13, si terrà a Villa Nobel, a Sanremo, il convegno dal titolo “Tra Terra e mare; paesaggio costiero e mobilità sostenibile nel Ponente ligure”.

Saranno presenti anche Marco Scajola, Giacomo Giampedrone e Ilaria Fasce della Regione Liguria, il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, il segretario esecutivo dell’Accordo Pelagos, Costanza Favilli, e la responsabile delle ricerche Tethys in Mar Ligure, Sabina Airoldi.

Il paesaggio mediterraneo si sviluppa lungo un bordo prezioso e delicato che ne disegna il limite e l’orizzonte: al di qua il mare, al di là la terra antropizzata. Un ecosistema naturale e culturale di particolare interesse, il fil rouge tra i paesi mediterranei. Il territorio ligure, stretto tra i monti e il mare, si svolge quasi interamente lungo questa linea delicata e fragile. Per la sua cura e per le criticità connesse, la Liguria si è distinta per una progettazione integrata che troverà realizzazione entro il 2026 con i finanziamenti del PNRR. Cogliendo l’interesse per un tema di vasta portata, l’AIAPP – Associazione Italiana dell’Architettura del Paesaggio, sezioni Liguria e Triveneto – Emilia Romagna, si fa promotrice di un primo convegno dedicato alle coste del Mediterraneo, il 31 gennaio a Villa Nobel – tra le 10 e le 13 – nel cuore di Sanremo. Si tratta dell’evento di apertura di Oltre il Festival, un progetto del Consorzio Idee Itineranti alla sua prima edizione, che con Il Battito Verde (direzione artistica e scientifica dell’architetto e paesaggista Sophia Los), avvicina il mondo del Festival della canzone italiana ai temi della sostenibilità, all’uso oculato delle risorse, al rispetto per le persone e l’ambiente. Oltre il Festival è realizzato in collaborazione con le radio del gruppo Mediaset per una settimana di musica, cene di gala, eventi, talk show e incontri stampa realizzati nella Liberty Lounge allestita nel parco della Villa.

La mobilità dolce, la tutela ambientale della costa, la gestione strategica delle infrastrutture e la rigenerazione urbana e ambientale, l’obiettivo di un futuro sostenibile, le buone pratiche locali che producono effetti globali, nonché la valorizzazione di competenze settoriali permetteranno di affrontare i delicati temi di un territorio, coinvolgendo tutte le diverse discipline tra loro interconnesse: politica, economia, cultura, ambiente, società e turismo.

Un programma di ampio respiro che tocca temi di geologia, botanica, mare e politiche internazionali, per offrire una panoramica di progetti autorevoli con relatori provenienti da istituzioni scientifiche e culturali attive nella gestione del paesaggio e nella rigenerazione urbana e per affrontare le sfide della salvaguardia ambientale e limitare l’erosione costiera. Gli interventi conclusivi presenteranno due programmi di notevole valore naturalistico locale e internazionale: Sabina Airoldi, responsabile delle ricerche sui cetacei condotte dall’Istituto Tethys in Mar Ligure e Costanza Favilli, segretario esecutivo del Santuario Pelagos, esporranno i rapporti tra la protezione dei grandi cetacei, possibili forme di ecoturismo sostenibile e la salvaguardia della fascia costiera.

L’Istituto Tethys, rappresentato da Sabina Airoldi, responsabile delle ricerche sui cetacei del Mar Ligure, è un’organizzazione senza fini di lucro dedicata alla conservazione dell’ambiente marino, che nel 1991 ha ideato e proposto, assieme ad altre organizzazioni non governative, la creazione di un’area protetta iconica: il Santuario dei cetacei Pelagos per la conservazione dei mammiferi marini del Mediterraneo. Tale area, istituita nel 1999 tramite un Accordo multilaterale tra Italia, Francia e Principato di Monaco, è un “ecosistema di grandi dimensioni”. Essa presenta un notevole interesse scientifico, socio-economico, culturale ed educativo ed è rappresentato da Costanza Favilli, segretario esecutivo dell’Accordo Pelagos.

Il convegno riceve il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Sanremo, Comune di Cipressa, Comune di Costarainera, Comune di San Lorenzo al mare, Santuario Pelagos, l’adesione di Amodo. Con la partecipazione di Tethys e la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Bologna. Si potrà partecipare al convegno in presenza con un massimo di 50 persone, con iscrizione obbligatoria in ottemperanza alle misure anti Covid o in diretta streaming. I professionisti accreditati (a livello nazionale dell’Ordine degli Agronomi e degli Architetti P.P.C., con autocertificazione su Im@teria), potranno ottenere crediti formativi sia per l’evento in presenza che in streaming. Per l’iscrizione, è disponibile il seguente link: https://www.aiapp.net/convegno_tra-terra-mare-paesaggio-costiero-mobilita-sostenibile-nel-ponente-ligure/.

Programma

Titolo: “Tra terra e mare: paesaggio costiero e mobilità sostenibile nel Ponente ligure”

Sanremo, 31 gennaio 2022 ore 10 -13 | Liberty Lounge di Villa Nobel

Saluti ed apertura dei lavori

Marco Scajola, assessore all’Urbanistica, Rapporti con il Consiglio regionale, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri – Regione Liguria

Giacomo Giampedrone, assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo – Regione Liguria

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo.

Presentano e moderano:

Anna Sessarego, architetto e paesaggista, presidente AIAPP Liguria

Sophia Los Architetto e Paesaggista, Tesoriere AIAPP Triveneto Emilia Romagna

Interventi:

Paesaggio e rigenerazione urbana nel ponente ligure.

Alessandro Croce, dirigente del Settore Tutela del Paesaggio – Regione Liguria. I progetti Ciclovia e Cammino delle Alpi Mediterranee tra le province di Imperia, Cuneo e PACA (F).

Giuseppe Carlevaris, presidente Consorzio Turistico Conitours di Cuneo

Armando Erbì, direttore Consorzio Turistico Conitours di Cuneo

Andrea Marino, architetto, Tecnico progetto

Pietro Vertamy, ingegnere, Tecnico progetto. Il progetto di riqualificazione del tratto di costa tra Cipressa – Costarainera San Lorenzo al mare.

Filippo Guasco, sindaco di Cipressa

Tiziano De Silvestri, ingegnere coordinatore progettazione

Anna Sessarego, architetto e Paesaggista. La costa come sistema resiliente.

Ilaria Fasce, dirigente settore Ecosistema Costiero e Acque – Regione Liguria. Dal Vinzoni a oggi: trasformazioni e dinamiche.

Gerardo Brancucci, professore di Geologia – Dipartimento di Architettura e Design, Università degli Studi di Genova. I fiori di spiaggia.

Adriana Ghersi, professoressa in Architettura del Paesaggio – Dipartimento di Architettura e Design, Università degli Studi di Genova. Accordo Pelagos: quando la protezione dei mammiferi marini passa anche attraverso la salvaguardia delle attività costiere e a terra.

Costanza Favilli, segretario esecutivo Accordo Pelagos. I cetacei del Santuario Pelagos. Un patrimonio ambientale o un’opportunità di sviluppo ecosostenibile?

Sabina Airoldi, direttore del Cetacean Sanctuary Research – Istituto Tethys.