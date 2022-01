A Sanremo due prove del campionato invernale "West Liguria" - Riviera24

Sanremo. Due giorni di sole, cielo blu e un bel vento hanno dato il benvenuto ai regatanti con l’anno nuovo. Sabato vento da Sud-Est di circa 11 nodi ha accompagnato la flotta su un percorso costiero di 12 miglia per la classe ORC e IRC e intorno alle 8 miglia per la classe Racing Club. Il migliore di giornata in classe ORC è stato Miss K; nella Classe IRC invece è il Pingone di Mare IIII a primeggiare, nella classe Racing Club Obi Wan è stato sicuramente il migliore.

Domenica un’altra bella giornata di sole e temperature primaverili accoglieva la flotta con un leggero vento da Sud-Ovest sugli otto nodi. Il Comitato di regata ha optato per un percorso a bastone, da percorrere in tre giri per le classi ORC e IRC e due soli giri la Racing Club. Nella classifica generale dell’Inverno in regata, nella classe Orc a trionfare è stato “Il Pingone di Mare IIII” timonato da Federico Stoppani dello Yacht Club Sanremo. Secondo posto per Checkmate di Marco Babando e terza classificata Resolute Salmon con al timone Beppe Zaoli.

A condurre la classifica nella classe Irc è sempre il Pingone di Mare IIII, che si impone su Checkmate. Infine nella Racing Club affermazione di Obi-Wan di Elisa Minio C.V. Capoverde che ha difeso il primato davanti a Liberamente di Mario Beraldi di Veladoc, con terza piazza per XElor di Alessio Marziano Porto Maurzio Yacht Club. Prossimo ed ultimo appuntamento per il West Liguria il 26 e 27 febbraio con il gran finale e il Festival della vela.