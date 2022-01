A Diano Marina parte il nuovo servizio di gestione dei rifiuti

Diano Marina. Continua il percorso verso la sostenibilità ambientale dei comuni del Golfo dianese e andorese: a Diano Marina partirà, con attivazione graduale, il nuovo servizio di gestione dei rifiuti. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Egea Ambiente -nuovo gestore del servizio-, sarà accompagnata dalla campagna informativa “Il tuo impegno lascia il segno”. In questi giorni tutti i dianesi saranno coinvolti in una campagna di comunicazione e informazione volta a fornire tutte le informazioni necessarie.

A partire da lunedì 10 gennaio è iniziata invece la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a tutti i dianesi. La distribuzione si terrà dal lunedì al sabato:

– presso il centro di distribuzione temporaneo di Palazzo Muzio (campo sportivo di Diano Marina) dalle 9 alle 13;

– presso l’info point in Via Milano 57 dalle 14 alle 18.

Ogni utente dovrà avere con sé la propria Tari per accelerare il processo di distribuzione e sarà possibile, inoltre, delegare qualcuno al ritiro, con delega scritta da parte del delegante. Tutti gli utenti che non fossero riusciti a ritirare il kit entra la data utile, potranno chiamare il numero verde di EGEA Ambiente 800.54.63.54 e prenotare un appuntamento per il ritiro presso la sede che verrà loro indicata. Al medesimo numero e presso lo sportello di distribuzione si potranno ricevere tutte le informazioni sul nuovo servizio e sulle modalità di raccolta dei materiali.

Cosa cambierà per gli utenti di Diano Marina? Le modalità di raccolta dei rifiuti saranno essenzialmente queste:

● Raccolta porta a porta: il ritiro del secco non riciclabile sarà settimanale (ogni giovedì, sacco grigio) sia nel periodo invernale che estivo; idem per la carta e il cartone (martedì, mastello azzurro) e gli imballaggi in plastica e metalli (sabato, sacchi gialli); l’organico verrà invece raccolto il lunedì e il venerdì nel periodo invernale (16/9-14/6), il lunedì, il mercoledì e il venerdì in quello estivo (15/6-15/9). I kit comprendono mastello per la carta con manico con proprietà antimicrobiche (mediante tecnologia antimicrobica brevettata COPPTECH®, basata su rame e zinco), sacchetti grigi per l’indifferenziato e gialli per la plastica, mastellino sotto lavello per l’organico.

● Raccolta di prossimità con chiave in alcune aree del territorio comunale non servite dal servizio di raccolta porta a porta. In tali aree verranno posizionati delle isole con cassonetti accessibili tramite chiave in possesso solo ai residenti

● Raccolta di prossimità ad accesso controllato: nelle restanti aree del territorio comunale, sono state installate delle isole ecologiche apribile solo tramite le tessere degli utenti che saranno abilitati

● Le utenze non domestiche (bar, ristoranti, alberghi, artigiani, imprese di pulizia, esercizi commerciali, ecc.) avranno un servizio dedicato di raccolta porta a porta.

Insieme al kit verranno consegnati agli utenti alcuni utili materiali per effettuare al meglio la raccolta: un calendario, con tutti i giorni e i periodi della raccolta dei vari materiali; un centalogo, con alcune informazioni pratiche su cosa differenziare e come differenziare al meglio i rifiuti, nonché gli indirizzi e gli orari di apertura dei Centri di Raccolta di San Bartolomeo a Mare e Andora, dove potranno essere conferite altre tipologie di rifiuti che non è possibile conferire porta a porta o nelle isole di prossimità. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.egeambiente.it/.

