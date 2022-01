A 10 anni dalla tragedia del Giglio, Costa porta la "Toscana" al Festival - Riviera24

Sanremo. La Costa Toscana al Festival di Sanremo 2022. E’ l’ultima delle ammiraglie varate del gruppo italiano Costa Crociere, la nave annunciata per le cinque serate della kermesse canora in programma dal 1° al 5 febbraio. Questa mattina a Imperia si è tenuta la prima riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, a cui hanno partecipato il prefetto Armando Nanei, i vertici Rai in collegamento da Roma, i comandanti provinciali delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della Capitaneria e per il Comune di Sanremo l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi.

Tra i punti principali discussi c’è stata la nave da crociera, un’immensa ammiraglia, lunga 337 metri e larga 42 (oltre 2000 mila cabine), consegnata al gruppo Costa il 2 dicembre scorso. La sua prima crociera inaugurale è in programma per il 5 di marzo 2022 con partenza da Savona. Quale modo migliore di promozionarne l’immagine se non il Festival, a dieci anni della tragedia dell’isola del Giglio (Toscana), avvenuta il 13 gennaio 2012. Sul tavolo della Prefettura si sono affrontate preliminarmente tutte le questioni relative alla macchina che dovrà muoversi intorno alla nave, per garantire la sicurezza dell’equipaggio e i viaggi da e verso terra, in un porto che di solito è abituato ad attraccare al massimo degli yacht. Durante la settimana festivaliera, l’operazione Costa dovrebbe concretizzarsi con alcuni collegamenti in diretta dall’Ariston, sulla falsa riga di quanto avvenuto due anni fa con il palco di piazza Colombo. Per Sanremo un’occasione di mostrare le sue bellezze viste dal mare, per Costa un’opportunità di far risplendere l’enorme scafo della Costa Toscana in mondo visione.

Safety & security. La riunione interlocutoria di fronte al Prefetto si è aggiornata a settimana prossima. Bocche cucite all’uscita dal palazzo della Provincia da parte di tutti i partecipanti al tavolo di confronto. L’ordine è di non parlare e attendere i prossimi sviluppi legati alla pandemia, sperando di chiudere il cerchio del piano sulla sicurezza nel corso del prossimo incontro. Dopo la tragedia del Bataclan (norme antiterrorismo da rispettare) e due anni di pandemia sulle spalle, la macchina Festival è collaudata per far fronte ad ogni emergenza. L’unica incognita, pesante come un macigno, è la possibile introduzione di provvedimenti governativi ulteriormente restrittivi su cinema e teatri.

Red carpet. Il lento ritorno alla normalità potrebbe passare anche per il Red Carpet di fronte all’Ariston. Tra le iniziative collaterali è citato, così come Casa Sanremo al Palafiori, in fase di allestimento. Non sarà un Red carpet ampliato a piazza Colombo e non si potrà sostare nei dintorni dell’Ariston (per far defluire il pubblico si pensa all’impiego degli steward). Rimane ancora da affrontare il nodo dei varchi posizionati all’ingresso delle vie principali e che delimitano la red zone intorno al Festival.

Cittadella delle radio. In Comune sono arrivate alcune richieste da parte delle radio che raggiungevano Sanremo con i truck. L’area individuata dall’amministrazione comunale è quella di Pian di Nave.

Piazza Colombo. Tra le proposte protocollate in Comune figura anche Casa Siae in piazza Colombo. Luogo d’incontro e confronto dedicato alla musica italiana, Casa Siae aveva fatto la sua prima apparizione, fra le collaterali del Festival, nel 2019. La location selezionata è piazza Colombo dove, per ragioni non legate alla pandemia ma agli sponsor, per il secondo anno consecutivo non si terrà l’evento del palco all’aperto.

Tamponificio. In piazza Borea procede l’allestimento del “tamponificio” gestito dall’Asl1 Imperiese e destinato alle maestranze del Festival. La piazza è stata opzionata per intero da Rai.

Domani si apre la biglietteria. Grande attesa per l’avvio delle vendite degli abbonamenti alle 5 serate. Domani alle 9, sul sito https://sanremo2022.aristonsanremo.com/, si conosceranno termini e condizioni per l’acquisto dei ticket, in parte destinati agli alberghi di Sanremo, nella misura di 160 abbonamenti del valore di quasi 200 mila euro.