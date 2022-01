90° Rallye Monte-Carlo, Ogier è in testa

Monaco. E’ iniziato il Rally di Monte-Carlo, che apre l’edizione 2022 del Campionato del Mondo di Rally (WRC). In occasione della 90a edizione del rally più glamour del mondo, organizzata dall’Automobile Club de Monaco (ACM), il 95% del percorso è stato modificato, rispetto allo scorso anno, con prove speciali molto impegnative selezionate nelle Alpi Marittime e nelle Alpi dell’Alta Provenza.

Dopo tre giorni di ricognizione, da lunedì 17 a mercoledì 19 gennaio, giovedì 20 gennaio ha preso ufficialmente il via il 90° Rally di Monte-Carlo con una prima tappa notturna composta da due tappe molto famose: Lucéram/ Lantosque e La Bollène-Vésubie/Moulinet.

Venerdì, invece, gli equipaggi si sono diretti verso la parte settentrionale delle Alpi Marittime per una seconda giornata di gare accanto al Parco Nazionale del Mercantour. Le tappe andate in scena sono state Roure/Beuil, Guillaumes/Péone/Valberg e Val-de-Chalvagne/Entrevaux.

Oggi si è svolta la terza giornata lungo le Alpi dell’Alta Provenza. I partecipanti hanno affrontato 92,46 chilometri di tappe a partire da Le Fugeret/Thorame-Haute soprannominata “La Colle Saint-Michel” e a seguire Saint-Jeannet/Malijai abbinata alla minacciosa Saint-Geniez/Thoard. Alla fine della giornata in testa alla classifica generale vi è Ogier, seguito da Loeb e Breen.

Domenica 23 gennaio verranno invece organizzate quattro tappe per un totale di 67,26 chilometri, nel nord-ovest delle Alpi Marittime, vicino alle Alpi dell’Alta Provenza. Ogni tappa si svolgerà due volte e si partirà con La Penne/Collongues, si proseguirà poi con Briançonnet/Entrevaux attraverso Col du Buis e Val-de-Chalvagne, dove la seconda manche sarà il Power Stage. Gli equipaggi rientreranno a Monaco intorno alle 14 per tagliare il traguardo prima di assistere alla tradizionale cerimonia di premiazione in piazza del Casinò.

(Foto da Rallye Monte-Carlo)