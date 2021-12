Volontari Sanremo Soccorso ha un nuovo direttivo, nominato presidente il dottor Giovanni Versaci - Riviera24

Sanremo. Si è da poco formato il nuovo consiglio direttivo della pubblica assistenza Volontari Sanremo Soccorso, che vede come presidente il dottor Giovanni Versaci, collaborano con lui l’avvocato Ramez El Jazzar, Ferruccio Secchi, Giampiero Ferri e Mariangela Camarda. Insieme lavoreranno, ogni giorno, con passione ed entusiasmo per far crescere l’Associazione.

Il mese di novembre si è concluso, per la Volontari Sanremo Soccorso, con un’iniziativa benefica promossa da “Progetti del Cuore”, grazie alla quale è stato donato un mezzo di trasporto all’Ente per garantire il trasporto di persone disabili.

Il presidente e il consiglio direttivo desiderano ringraziare ufficialmente tutti gli sponsor che hanno aderito al progetto; si ringrazia anche Alessandro Il Grande, presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, per essere intervenuto all’inaugurazione e si ringrazia la popolazione presente.