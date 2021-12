Ventimiglia, parcheggi interrati: società privata vuole costruirne tre - Riviera24

Ventimiglia. Arriva da una grande società di Bolzano una manifestazione di interesse per realizzare a Ventimiglia tre parcheggi interrati. Lo conferma il sindaco Gaetano Scullino.

I parking saranno realizzati su tre aree per le quali esistono già tre progetti preliminari realizzati da Civitas con la prima amministrazione Scullino. «Le tre grandi opere sono inserite nel nostro piano triennale delle opere pubbliche – spiega l’assessore Gianni Ascheri -. La manifestazione di interesse prevede, a fronte della sostenibilità dei costi, la gestione completa per 50 anni».

«Valuteremo e miglioreremo – dichiara Scullino – La manifestazione di interesse. Chiederemo abbonamenti per i residenti e tariffe differenziate».

I tre parcheggi in questione sono quelli nel piazzale ex GIL, in via Chiappori, e quello sotto Piazza Costituente, che potrebbero partire subito. Il terzo, quello sottostante piazza della Libertà, dovrà attendere che prima siano realizzati gli argini del Roja, già previsti all’interno del grande progetto di realizzazione della nuova passerella per raggiungere Marina San Giuseppe.