Ventimiglia, nuovi reperti provenienti dalla necropoli di Albintimilium al Mar

Ventimiglia. Il Mar, Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, augurando a tutti un sereno anno nuovo, domenica 2 gennaio dalle 10 alle 13 farà scoprire i nuovi reperti provenienti dalla necropoli di Albintimilium da poco esposti nella Sezione Archeologica e il percorso dedicato alla storia del sito e ai collegamenti con i Liguri pastori della Valle delle Meraviglie al piano -1 sottostante la splendida terrazza della Ridotta dell’Annunziata, affacciata sul mare di Punta Rocca. Ingresso alla tariffa simbolica di 1 euro per tutti i visitatori.

Nei giorni successivi, il museo sarà aperto con i consueti orari al mattino dalle 9 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Sono possibili visite guidate per numeri contingentati e su prenotazione.

Per la visita al museo fino al 9 gennaio è sufficiente la certificazione sanitaria di base (green pass base), dal 10 gennaio è richiesto il green pass rafforzato, oltre il normale rispetto delle tradizionali norme base anticovid (mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani).

Per informazioni e prenotazioni: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41, 18039 Ventimiglia, tel. 0184.351181– museoventimiglia@gmail.com, www.marventimiglia.it.