Under 17, Memorial Ponte Morandi: tra i convocati anche Omar Bohli della Sanremese

Sanremo. Sono diciotto i calciatori classe 2005 appartenenti ai club di serie D e dei campionati regionali convocati da mister Sanfratello per il torneo “Memorial Ponte Morandi” a Torre del Greco (NA), quadrangolare al quale parteciperà la Rappresentativa Under 17 LND insieme a Benevento, Genoa e Turris. Lo annuncia la Lega Nazionale Dilettanti.

Il gruppo si ritroverà domenica sera in hotel per sottoporsi ai tamponi di controllo, poi lunedì e martedì al via gli allenamenti in vista del match di debutto contro il Benevento (15 dicembre ore 17, Stadio Comunale “Amerigo Liguori”). La mattina di giovedì si giocheranno le finali 3°/4° posto e 1°/2° posto (ore 9 e ore 11, stadio Comunale “Amerigo Liguori”). Tutte le partite dell’Under 17 Lnd saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Eleven della Lnd.

Lista convocati

Portieri: Omar Bohli (Sanremese), Lorenzo Caviglia (Enotria)

Difensori: Mone Italiano (Gozzano), Alessio Pilo (Academy Latte Dolce), Gabriel Giuliana (Vis Borgonuovo), Stefano Peradotto (Gozzano), Alessandro Pellegrino (Enotria), Alessandro Ferretti (Athletic Club Albaro)

Centrocampisti: Alesandro Curumi (Giorgione), Giacomo Schugur (Liventina), Federico Nisi (Forlì), Jacopo Giovanni Scariano (Novara), Ilario Porzi (Cannara)

Attaccanti: Tommaso Boriero (Giorgione), Gianluca Marini (Nuova Tor Tre Teste), Matteo Ferrari (Ponte San Pietro), Matteo Rragami (Senigallia), Dimitri Rossi (Fonte Meravigliosa)

Staff – Arcangelo Pezzella (capo delegazione), Alberto Branchesi (coordinatore Org./segretario), Calogero Sanfratello (allenatore), Paolo Ammoniaci (vice allenatore), Calogero Giardina (allenatore portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Gaetano Schiavottiello (medico), Caterina Giuliani (osteopata), Lorenzo Brunelli (fisioterapista), Vito Flavio Valletta (nutrizionista), Fabio Ferrari (segreteria organizzativa), Walter Ciolli (magazziniere).