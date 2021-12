Una folla di giovani per l’ultimo saluto a Maximilian, il suo ricordo romberà come un motore da corsa

Taggia. Una folla commossa con parecchi giovani, accompagnata da tanti bolidi a due e quattro ruote, ha dato l’ultimo saluto a Maximilian Ballestin. Fuori e dentro la chiesa dei santi Antonio e Giovanni ad Arma, i molti che lo conoscevano ed amavano, non sono riusciti a trattenere le lacrime per un giovane portato via a soli 31 anni da un male incurabile e infame che non gli ha lasciato scampo. Ma a quanto visto stamattina il suo ricordo “romberà” per sempre come un motore da corsa. Lavorava come meccanico presso il Baru’s Garage di Riva Ligure, ida tutti conosciuto come Max (e detto anche AlMa). Oggi sono stati diversi a rispondere all’appello rivolto ad amici amici e piloti a presentarsi a bordo delle proprie auto e moto.

La notizia della morte di Max, molto attivo nel mondo dei motori e amante delle corse sportive, ha gettato nello sconforto i tantissimi amici, che oggi lo ricordano con affetto. «Non ho parole e non ci sono parole per tutto questo, ma so che sarai sempre qui con me. Sei stato quel fratello, che non ho mai avuto e ti ho sempre voluto bene come se lo fossi. Eri unico anche con quel tuo carattere burbero, ma dolce come nessuno mai. Ora so, che quando vedrò una stella brillare sarai tu che mi saluterai al tuo modo, come sempre ciao Michelangelo. Sei stato un leone e hai combattuto da guerriero. Purtroppo sono sempre gli angeli a volare via per primi», scrive Michele.

«Con te oggi è volato via un pezzo di cuore – si legge sulla pagina del Baru’s Garage – Sei stato un amico, una roccia… come direbbero i bimbi.. il nostro guerriero Maz. È stato un onore condivide tanti momenti belli insieme, Sarai sempre con noi. Arrivederci amico»