Tre nuove auto in arrivo per la polizia locale sanremese

Sanremo. Rinnovo in vista per il parco macchine della polizia locale. Arrivano tre nuove automobili, in sostituzione di altrettante giunte oramai a fine vita operativa.

Si tratta di due Fiat 16 ed una Punto vecchio modello, con sulle spalle quasi 200.000 mila chilometri a testa frutto di un logorante utilizzo cittadino, con l’utilitaria passata di mano ad almeno 20 autisti.

Le vetture nuove sono una Citroen C3 a benzina da 15mila euro, una Toyota Yaris ibrida che ne costa 20mila ed infine un fuoristrada 4 ruote motrici rappresentato da una Suzuki Vitara (benzina) del valore di quasi 30mila euro e che servirà soprattutto per compiti di protezione civile.