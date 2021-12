Torna la Coppa Milano-Sanremo, la “Signora delle gare” si terrà dal 31 marzo al 2 aprile

Sanremo. Pochi mesi ci separano dal ritorno di glamour, stile, motori e paesaggi mozzafiato della leggendaria Coppa Milano-Sanremo: la competizione più antica e blasonata d’Italia. Giunta alla sua 13ª Rievocazione Storica, la “Signora delle gare” si terrà dal 31 marzo al 2 aprile 2022, tornando ad occupare il suo tradizionale posto nel calendario della stagione agonistica e riconfermandosi protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Storico, riservato alle più importanti gare di regolarità classica.

La Coppa Milano-Sanremo, da sempre appuntamento irrinunciabile per equipaggi italiani e stranieri, maschili e femminili, vedrà impegnati i “bolidi di ieri” lungo l’avvincente percorso di oltre 700 chilometri tra Lombardia, Piemonte e Liguria con il medesimo spirito di sempre e la stessa passione dei “gentlemen drivers” che la idearono nel 1906. La partecipazione alla corsa sarà alle auto costruite tra il 1906 e il 1990, munite di passaporto F.I.V.A., o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca, per abbracciare l’importante patrimonio storico dei diversi raggruppamenti. A seguito del forte riscontro della passata edizione e con l’intento di ampliare i target di riferimento, l’Organizzazione riproporrà un’ulteriore categoria riservata a youngtimer, instant classic e supercar moderne denominata “Rendez-Vous”.

La “Signora delle gare” scalda i motori in vista delle feste, preannunciando un’edizione ricca di imperdibili novità, per una gara che a più di 100 anni dalla sua nascita non smette di rinnovarsi e offrire un’occasione indimenticabile di intrattenimento e fascino senza tempo.

La manifestazione prenderà il via giovedì 31 marzo con il ritrovo degli equipaggi presso l’Autodromo Nazionale di Monza, il leggendario Tempio della Velocità. Qui, oltre alle tradizionali verifiche tecniche, sportive e ai sempre entusiasmanti giri liberi in pista, i classic enthusiasts al di fuori delle categorie Top Driver, A, e B troveranno una sorpresa: avranno infatti la possibilità di cimentarsi in un’avvincente gara con prove speciali a loro riservate, in linea con l’attuale tendenza di vivere un’esperienza sempre più coinvolgente, creando occasioni di divertimento e sentita competizione per tutti i partecipanti. Il nome di questa nuova gara nella gara sarà: “Sprint Race-Autodromo Nazionale di Monza”.

Nel pomeriggio la parata inaugurale delle vetture alla volta di Milano, dove sfileranno lungo via Montenapoleone e nel Quadrilatero della moda, fino a Piazza Castello e termineranno il suggestivo défilé all’interno del Palazzo del Senato, per rimanere esposte nello storico edificio nel cuore della città fino alle prime luci del giorno seguente.

A pochi passi, nella sede di AC Milano di Corso Venezia, si terrà inoltre un convegno incentrato sull’evoluzione del design automobilistico e sulle sue contaminazioni con le altre aree del settore. La Coppa Milano-Sanremo celebra così, con queste due iniziative, il proprio legame con la città di Milano, culla del design e simbolo di stile.

I successivi giorni di gara saranno interessati da importanti conferme e attesi ritorni: venerdì 1 aprile gli equipaggi dalla storica sede AC Milano di Corso Venezia affronteranno i primi chilometri previsti, con l’obiettivo di onorare sportivamente una delle più antiche e prestigiose competizioni automobilistiche. A fare da sfondo alla prima tappa lo splendido scenario naturale che si snoda nell’entroterra tra Piemonte e Liguria e che porterà gli equipaggi alla tappa intermedia di Rapallo che precederà l’imperdibile défilé riservato alle vetture partecipanti nell’affascinante cornice della Marina di Portofino.

Sabato 2 aprile sarà il giorno della sfida definitiva e nell’ottica di garantire alla competizione un’esperienza unica di respiro internazionale, la Coppa Milano-Sanremo, dopo la tradizionale conclusione della parte sportiva nella Città dei Fiori, si sposterà nel Principato di Monaco per l’esclusivo gala dinner e la cerimonia finale di premiazione.

Una conclusione che mira a realizzare in questo modo una sorta di gemellaggio virtuale fra l’Autodromo di Monza e il Principato di Monaco, due luoghi culto del motorsport internazionale.

All’interno di questa tredicesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, la prestigiosa “Coppa delle Dame”, concepita per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo.

Tanti, dunque, gli elementi che contraddistinguono e che contribuiscono a rievocare il fascino intramontabile della Coppa Milano-Sanremo, che ha visto negli anni correre grandi campioni del volante e illustri personaggi del jet set internazionale, a testimonianza dell’esclusività e peculiarità della gara, combinando in un mix perfetto tradizione, competizione, eleganza e savoir faire.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa di Equipe Grand Prix: race.office@milano-sanremo.it. Saranno ammesse le vetture costruite dal 1906 al 1976, munite o di passaporto F.I.V.A, o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca. Le iscrizioni si chiuderanno il 18 marzo 2021.

(Credits ph. Blue Passion Photo)