Torna il “Treno delle Meraviglie”, Trucchi (Confcommercio): «Collegamenti con il Piemonte fondamentali per commercio e turismo»

Ventimiglia. La Confcommercio saluta con gioia e soddisfazione la riapertura della linea ferroviaria Cuneo – Ventimiglia, che poco più di un anno fa, era stata resa inagibile dalla Tempesta Alex: «L’arrivo questa mattina a Ventimiglia del primo treno partito da Cuneo è un segnale di ripresa economica e morale dopo tante difficoltà, molte delle quali purtroppo perdurano. Senza contare che si tratta di una tratta ferroviaria storica, molto amata, come dimostra anche l’alto numero dei consensi che l’ha portata quest’anno ad essere la più votata fra i “Luoghi del cuore” del Fondo per l’Ambiente Italiano».

Sottolinea Dario Trucchi presidente della Confcommercio di Ventimiglia: «Per noi la riapertura della linea ferroviaria che collega la nostra città con Cuneo è motivo di grande soddisfazione. Si tratta di un collegamento molto importante, che era stato compromesso un anno fa dalla tempesta Alex. Per noi è anche motivo di grande entusiasmo, in quanto tutti i collegamenti con il Piemonte sono fondamentali e strategici per il turismo e il commercio e anche per questo il ripristino della linea ferroviaria Cuneo – Ventimiglia, a cavallo con le festività di Natale e fine anno, rappresenta un’ottima notizia».