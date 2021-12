Tennistavolo Regina Sanremo Taggia e Don Bosco Varazze: un gemellaggio vincente - Riviera24

Sanremo. Dopo 6 anni di prestigiosa presenza in campo femminile nella serie cadetta di serie “B” il “T.T. Regina Sanremo Taggia” ha dovuto cedere le armi in conseguenza alla pandemia “Coronavirus” non potendo usufruire di alcuna sede per le gare casalinghe, con zero allenamenti e sempre in trasferta dal 1° marzo 2020. I sacrifici delle “principesse” della “Regina Academy” hanno premiato la tenacia agonistica con un meritato terzo posto finale nel campionato 2020-21.

Il diritto di partecipazione all’annata agonistica 2021-22 è stato trasferito gratuitamente al “T.T. Don Bosco Varazze” che ha onorato l’atto di amicizia inserendo il nome “Regina” capostipite del riconosciuto gemellaggio, nella denominazione della squadra di serie “B” Nazionale Femminile . Mentre le quotate “reginotte” Maya Pino e Francesca Brea hanno preferito rivolgersi ad altri lidi, la “principessa” Giusy Volpi si è messa a disposizione per sostenere la nuova strada di collaborazione fra il sodalizio rivierasco ed il Varazze.

Raffaele Regina “patron” dell’omonimo club matuziano ringrazia il presidente del Don Bosco Varazze Luca Lavoratti per il fardello organizzativo e logistico che si è assunto per la stagione sportiva in corso.

Per il 2022 ecco le nuove stelle: Simona Rossini, Giuseppina Volpi, Lavinia Cerruti e Carlotta Lavoratti che fino ad oggi hanno riportato a casa i seguenti risultati:

Don Bosco Varazze Regina contro Ath. Sette Genova perde per 0/4.

Don Bosco Varazze Regina contro ArmaTaggia vince per 4/1 e 4/2.

Don Bosco Varazze Regina contro Athletic Genova vince per 4/2.

Don Bosco Varazze Regina contro Pulcini Cascina vince per 4/2.

Don Bosco Varazze Regina contro Acsi Pisa pareggia per 3/3.

Conclusa la prima giornata di ritorno la compagine “A.S.D.T.T. Don Bosco Varazze Regina” si è attesta al secondo posto in classifica con 9 punti alle calcagna dell’Athletic Club Sette Genova (punti 10) a seguire ACSI Pisa (punti 7) POL. Pulcini Cascina (punti 3) Arma di Taggia (punti 3) ed Athletic Genova (punti 0). «Auguri di felice anno a tutte le protagoniste» – dice la società.