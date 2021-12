Spunta l’ipotesi Dwayne “The Rock” Johnson ospite al Festival di Sanremo

Sanremo. Un wrestler di fama mondiale sul palco del Festival della Canzone Italiana? John Cena o Dwayne “the Rock” Johnson? Al momento sarebbe solo qualcosa in più che un’indiscrezione, riportata anche dal sito specializzato “Spazio Wrestling”.

Per l’edizione 2022 della kermesse canora, diretta per il terzo anno consecutiva da Amadeus, non ci sono ancora ospiti vip confermati o annunciati, anche per la spada di Damocle del covid che incombe sui viaggi internazionali.

Tra i due lottatori citati il più papabile dovrebbe essere The Rock, dal momento che Cena aveva già calcato il palco dell’Ariston nel 2006, con Panariello come conduttore. Johnson è inoltre da tempo che non calca più i ring della WWE (come d’altronde Cena) e si è dedicato con un buon successo alla carriera di attore (nonchè produttore) di Hollywood, iniziata con la partecipazione al “Re Scorpione”. Il Festival di Sanremo Sanremo andrà in scena dal primo al 5 febbraio dell’anno prossimo.