"Spoilerati" i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022, la Rai anticipa l'annuncio ufficiale - Riviera24

Sanremo. L’annuncio dei Big in gara al 72° Festival di Sanremo non si terrà più il 15 dicembre durante la diretta del programma “Sanremo Giovani” come previsto, ma l’ufficialità arriverà invece già nelle prossime ore.

É questa la soluzione ideata dalla Rai per arginare lo spoiler fatto dal settimanale Chi che, nella giornata di ieri, aveva rivelato i nominativi di ben sedici su ventidue cantanti che il 1° febbraio saliranno sul palco del teatro Ariston.

«La direzione di Ra1, avvalendosi delle facoltà del paragrafo modifiche e integrazioni al regolamento del paragrafo “Disposizioni generali e finali”, procede alle seguenti modifiche del regolamento stesso: “Le modalità di comunicazione degli artisti scelti dal direttore artistico per la partecipazione in gara al Festival cambiano, dando facoltà al direttore artistico e a Rai di rendere noti gli artisti sin dal giorno 2 dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo”», si legge nella nota diramata dalla Rai con cui annuncia la modifica al regolamento.

Amadeus già in serata potrebbe dunque rendere noti i protagonisti dell’edizione 2022 della kermesse canora. Questi i nomi annunciati ieri dal settimanale diretto da Alfonso Signorini: Emma Marrone, Aka7even, Elisa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Il Tre e Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.