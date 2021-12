“Sostenibilità dal fiore alla moda” alla Nobel Week Sanremo - Riviera24

Sanremo. Torna per la terza edizione la Nobel Week Sanremo 2021, ospitata a Villa Nobel (Sanremo) dall’ 8 al 13 dicembre, ricca di eventi culturali, congressi e meeting legati ai Premi Nobel. Venerdì 10 dicembre si è svolta la tavola rotonda dal titolo “Sostenibilità dal fiore alla moda” con il coinvolgimento diretto dell’Associazione Internazionale Alfred Nobel Sanremo ed il patrocinio degli enti locali.

Si è parlato anche di moda con la Maison DAPHNÉ Sanremo, per creare valore nella filiera attraverso sostenibilità, trasparenza e responsabilità. Ora più che mai l’abito e l’accessorio che indossiamo non sono soltanto elementi estetici, ma sono valori quotidiani che possono fare la differenza coniugando la moda al benessere e al rispetto dell’ambiente e tra gli obiettivi che DAPHNÉ persegue ci sono sicuramente da sempre, in qualità di artigiani, l’anteporre la qualità alla quantità, e la mano dell’artigianato sulla produzione in serie.

Numerosi gli spunti di riflessione all’insegna della sostenibilità per un settore, quello della floricoltura che impegnandosi nella sperimentazione di nuove fibre naturali avrebbe la possibilità di creare peculiari sinergie nel campo della Moda. Tra i relatori della tavola rotonda Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA di Albenga, Barbara Ruffoni, direttore del Crea-OF di Sanremo, Alessandro Piana, vice presidente regionale e assessore con delega all’Agricoltura, e Antonio Marchese, ibridatore di rose, moderati da Enrico Oliva, direttore Alfred Nobel International Association – Sanremo.