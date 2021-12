Serie D, giudice sportivo: stop per Filippo Scalzi della Sanremese

Sanremo. Stop per Filippo Scalzi della Sanremese.

E’ la decisione del giudice sportivo dopo le ultime gare andate in scena nel fine settimana, valide per la quattordicesima giornata del girone A del campionato di serie D.

Il calciatore biancoazzurro è stato squalificato per una gara per «comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario». Scalzi non potrà perciò giocare oggi alle 15 contro il Bra nel turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata del girone A di serie D.