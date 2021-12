Serie D, finisce con un pareggio Sestri Levante – Sanremese - Riviera24

Sanremo. Nell’anticipo della diciassettesima giornata, al Sivori di Sestri Levante, la Sanremese affronta i rossoblù di mister Fossati e dell’ex Fenati, galvanizzati dal colpaccio esterno contro il Derthona. I corsari in settimana si sono anche rinforzati in sede di mercato con gli ingaggi di Chella e Soumahoro. Indisponibile l’acciaccato Ferretti. Tra i biancoazzurri out gli infortunati Aita, Maglione e Pellicanò; tornano dal primo minuto Larotonda a centrocampo e Anastasia e Scalzi in attacco al fianco di Ferrari. Panchina per l’ultimo arrivato Pantano, ex Vado.

La gara è gradevole fin dai primi scampoli.

Al 1’ subito pericoloso il Sestri: punizione di Fenati dalla sinistra, Pane si coordina al volo e calcia verso la porta, Malaguti blocca. La Sanremese risponde un minuto dopo con un tiro dal limite di Larotonda, palla sul fondo.

Al 10’ si fa vedere Gonella con un tiro a giro che si perde fuori a fil di palo non di molto.

Al 15’ Gemignani perde palla a centrocampo, Mesina vede Malaguti fuori dai pali e ci prova da distanza siderale, palla alta. Sul ribaltamento di fronte conclusione dal limite di Anastasia, para Salvalaggio.

Al 19’ punizione dai trenta metri di Mikhaylovskiy, palla sopra la traversa.

Al 22’ combinazione dalla sinistra tra Acquistapace e Anastasia, Ferrari si libera in area ma al momento di concludere non trova il tempo giusto e Salvalaggio riesce ad arpionare la sfera.

Al 32’ tiro di Scalzi dal limite dell’area, Salvalaggio blocca sicuro. Un minuto dopo occasionissima per i biancoazzurri: Pane stende Anastasia in area, l’arbitro Mihalache non ha esitazioni e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Scalzi, ma Salvalaggio intuisce la conclusione e respinge. Si resta in parità!

Lo stesso Scalzi ci riprova al 35’ con un tiro insidioso che costringe all’intervento di pugno l’attento Salvalaggio.

Al 38’ ancora protagonista l’arbitro Mihalache: Mikhaylovskiy atterra Marquez in area e il direttore di gara assegna il secondo rigore di giornata. Questa volta però il capitano del Sestri Pane non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Malaguti per poco non ci arriva. Sestri – Sanremese 1-0!

Al 45’ ancora un episodio sospetto in area dei corsari: Anastasia trova Gagliardi, il tiro del numero 10 sbatte sulla mano di Grosso, l’arbitro incredibilmente lascia correre. Poi Scalzi calcia sul fondo. Ma il rigore per la Sanremese sembra nettissimo.

Dopo due minuti di recupero si va al riposo con i corsari avanti per 1-0. Nella ripresa, dopo 37 secondi, Sanremese subito pericolosa con Anastasia che tira dal limite, Salvalaggio si oppone per l’ennesima volta.

Al 47’ un colpo di testa ravvicinato di Ferrari termina la sua corsa tra le braccia del bravo portiere rossoblù. L’attaccante si ripete al 50’: cross di Nouri dalla destra, testa di Ferrari, palla a lato.

Il pareggio è maturo e arriva al 51’: fa tutto Anastasia sulla sinistra, l’attaccante si libera e con un tiro a giro manda la palla sotto la traversa. Nulla da fare per Salvalaggio. Sestri – Sanremese 1-1!

La Sanremese non è paga e continua ad attaccare: al 60’ altra occasionissima con Ferrari che, su assist di Gagliardi, di testa sfiora il bersaglio per questione di centimetri. Che brivido!

Quando sembra che sia sul punto di vacillare, al 62’ il Sestri trova la forza di riportarsi in vantaggio: contropiede di Marquez che sguscia via sulla sinistra e serve centralmente Mesina, l’attaccante di giustezza supera Malaguti e fa esplodere il Sivori. Sestri – Sanremese 2-1!

Al 65’ Andreoletti corre ai ripari ed effettua la prima sostituzione: esce Scalzi, dentro Vita. Al 75’ altro cambio: fuori Larotonda, dentro Giacchino.

Tra il 75’ e il 76’ ci prova sempre di testa Ferrari ma il numero 9 prima impegna severamente Salvalaggio che compie il miracolo, poi mette fuori non di molto.

Al 77’ Salvalaggio, in giornata di grazia, salva su Vita con un intervento d’istinto. All’83’ un tiro di Gagliardi, che avrebbe meritato miglior sorte, viene deviato e termina in corner.

All’87’ Sanremese ancora vicinissima al pareggio: cross di Nouri da destra, testa di Valagussa, la palla si stampa sulla traversa. Incredibile! Al 91’ gli sforzi dei biancoazzurri vengono premiati: prima Ferrari sottomisura colpisce il palo, poi sugli sviluppi di una mischia Valagussa trova il colpo risolutore. A nulla vale il tentativo disperato sulla linea sia di Maffezzoli che di Chella. Sestri – Sanremese 2-2!

I matuziani portano a casa in extremis il secondo pareggio della stagione ma una sconfitta al Sivori, considerando la mole di gioco e le occasioni create, sarebbe stata davvero immeritata.

Mercoledì, nell’ultima gara dell’anno prima delle festività natalizie, al Comunale la Sanremese ospiterà il Derthona.

Il tabellino

Sestri Levante: Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, Grosso (70’ Gaddini), Fenati, Cirrincione, Bianchi, Mesina (70’ Chella), Gonella (54’ Soumahoro), Marquez (92’ D’Ambrosio). A disposizione: Ventura, Parlanti, Masini, Furno, Costa. Allenatore Fabio Fossati

Sanremese: Malaguti, Acquistapace, Mikhaylovskiy, Anastasia, Ferrari, Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Nouri, Scalzi (65’ Vita), Larotonda (75’ Giacchino). A disposizione: Bohli, Buccino, Bregliano, Piu, Bastita, Pantano. Allenatore Matteo Andreoletti

Arbitro: Paul Leonard Mihalache di Terni

Assistenti: Simone Iuliano di Siena, Andrea Pacifici di Arezzo

Reti: 39’ Pane (rigore); 51’ Anastasia, 62’ Mesina, 91’ Valagussa

Note: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti Valagussa, Gonella, Acquistapace, Soumahoro, Salvalaggio. Al 33’ Scalzi si fa respingere un rigore da Salvalaggio. Angoli 10 a 0 per la Sanremese. Recupero 2’ pt, 4’ st.