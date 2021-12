Serata degli auguri di Natale del Rotary Club Sanremo - Riviera24

Sanremo. La splendida e prestigiosa location di Villa Ormond ha offerto una serata superlativa, dove tutti i soci, consorti e amici, hanno potuto godere della conviviale natalizia che mancava da lungo tempo. Ospiti del Club il Presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury Giotto Guglielmi, la Presidente dell’ Inner Wheel Club Sanremo Anna Jeraci Bio, e il Presidente del Rotaract Club Sanremo Christian Russo.

Davvero una bellissima occasione per ritrovarsi e per celebrare l’ingresso di due nuovi soci visibilmente emozionati ma, soprattutto grati al Club per averli accolti con grande naturalezza.

Come sempre il Prefetto Pietro Martullo, grazie anche alle sue due bellissime collaboratrici, ha dato impulso ad una lotteria, trasformata, di fatto, in un momento di cabaret, capace di coinvolgere tutti i presenti e permettere al Club di raccogliere un discreto fondo da destinare dal Presidente Andrea Ghirardelli per le attività istituzionali ed in particolare un contributo sarà devoluto a sostegno di END POLIO NOW – Distretto 2032 Rotary International.

La spensieratezza, la gioia e i tanti sorrisi hanno consacrato la riuscitissima serata.

Si ringraziano Idraulica Moro – Bordighera , Lavanderia Industriale Zappa – Sanremo , Energy Wave spa , Hotel Paradiso – Sanremo , Hotel Bobby Executive – Sanremo , Boutique Hotel di Lavazza Elio – Sanremo , Farmacia Goso – Vallecrosia e tutti i soci e amici che hanno fornito i premi ben graditi della lotteria