Scuola aperta all’istituto Ic Sanremo Centro Ponente - Riviera24

Sanremo. Scuola aperta all’istituto Ic Sanremo Centro Ponente.

L’iscrizione alla classe prima della scuola primaria rappresenta un adempimento importante per i bambini e le loro famiglie. Per iniziare un significativo e costruttivo percorso di conoscenza, gli insegnanti dei plessi di scuola primaria Borgo Rodari, Castillo e A. Rubino dell’ IC Sanremo Centro Ponente organizzano per il mese di dicembre gli incontri di scuola aperta.

Sarà proposta la doppia formula della visita in presenza e la modalità online.

Le date:

Borgo Rodari

Lunedì 13 dicembre alle ore 17 – in presenza con green pass obbligatorio

Lunedì 13 dicembre alle ore 17 on line – link https://meet.google.com/pox-wwfz-rpc

Castillo

Lunedì 6 dicembre alle ore 17 – in presenza con green pass obbligatorio

Martedì 14 dicembre alle ore 17 – on line – link https://meet.google.com/fdj-biss-vsc

A.Rubino

Lunedì 20 dicembre alle ore 17 – in presenza con green pass obbligatorio

Martedì 21 dicembre alle ore 17 on line – link https://meet.google.com/bpi-uybt-dsk.