Sconfitta a Sanremo per il Ligorna, mister Monteforte: «Sotto di due gol tutto è diventato complicato»

Sanremo. Sconfitta per il Ligorna nel terzo derby ligure consecutivo in serie D, subita al Comunale di Sanremo contro la Sanremese. Due reti di Gagliardi, uno per tempo, colpiscono la porta degli uomini di mister Monteforte, i quali non riescono a riscattare la sconfitta contro il Vado.

Ottima partenza dei biancoblu che già dopo pochi istanti di sfida impegnano il portiere matuziano da fuori area con Donaggio. La partita è combattuta e si sblocca però al 33’ in favore dei padroni di casa con la rete di Gagliardi. Malaguti nega la gioia del goal a Bacigalupo al 36’ e si va così al riposo sul risultato di 1-0. La ripresa si apre con la rete del 2-0 di Gagliardi dopo sette minuti, realizzata con un’azione in solitaria che chiude la sfida.

Questo il commento di mister Monteforte in conferenza stampa: «Dopo esser andati in svantaggio in modo immeritato abbiamo avuto almeno due nitide occasioni per pareggiare e dare una svolta diversa alla gara. A inizio ripresa abbiamo commesso un errore clamoroso, perdendo palla sulla trequarti e la Sanremese ci ha subito castigato. Sotto di due gol tutto è diventato complicato. Abbiamo tenuto bene il campo contro una tra le squadre meglio organizzate del girone».

Queste, infine, le sue parole sul prossimo appuntamento: «La nostra prestazione è stata di alto livello, mettendo in mostra la giusta mentalità. Il difetto è che spesso accogliamo meno di quanto meritiamo. Non siamo in crisi di prestazioni, ma di punti».

Serie D

Sanremese vs Ligorna 2-0 (1-0)

Reti: 33′ Gagliardi, 52′ Gagliardi

Sanremese: Malaguti, Acquistapace, Bregliano, Mikhaylovskiy, Giacchino (92′ Urgnani), Ferrari (71′ Anastasia), Gagliardi (80′ Orefice), Vita, Gemignani, Valagussa (92′ Gatelli), Nouri (83’ Buccino). A disposizione: Bohli, Piu, Bastita, Larotonda. Allenatore: Andreoletti.

Ligorna Atzori, Calcagno, Placido (60′ Garbarino L.), Scannapieco, Bacigalupo, Gomes, Brusacà (88′ Salvini), Donaggio, Garbarino A., Casanova (70′ Lipani), Silvestri. A disposizione: Prisco, Puddu, Botta, Tedesco, Ogliari, Pregliasco. Allenatore: Monteforte.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.