Sciopero, Associazione dei giornalisti della Liguria al fianco dei colleghi Rai - Riviera24

Genova. L’Associazione dei giornalisti della Liguria condivide le ragioni dello sciopero delle colleghe e dei colleghi della Rai che nella sede ligure, come nelle altre realtà regionali, sta registrando un’adesione pressoché totalitaria. L’informazione pubblica regionale è oggi in black out.

«Un giorno di silenzio per contrastare la vocazione autoritaria di un vertice aziendale che, senza consultare il sindacato dei giornalisti e infischiandosene dell’allarme espresso dai presidenti di numerose Regioni, persevera nel disegno di ridurre gli spazi informativi destinati alle comunità locali. Un disegno tanto più miope nel momento in cui l’emergenza sanitaria torna a bussare porta per porta e richiederebbe un’informazione ancor più puntuale e vicina ai cittadini e alle istituzioni locali. Ma non è mai troppo tardi: l’azienda raccolga l’invito al confronto che ancora oggi il sindacato dei giornalisti della Rai ha potuto confermare forte del sostegno delle colleghe e dei colleghi in sciopero» – dice l’Associazione dei Giornalisti della Liguria.