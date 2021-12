Sanremo, Xrt Scuderia al Rally di Castiglione Torinese - Riviera24

Sanremo. Riprende con ritmo la stagione della compagine sanremese grazie agli impegni presi in occasione del quarto Rally di Castiglione Torinese, evento in crescita organizzato dalla MAT Racing di Mario Trolese e sviluppato su sei prove speciali di grande varietà tecnica. Saranno quattro i portacolori presenti sulla cosiddetta Collina di Torino, pronti a darsi battaglia con tantissimi altri partenti. Apriranno le danze il pilota cuneese Ivan Cocino, per la prima volta insieme alla Xrt Scuderia, ed il navigatore savonese Paolo Pontari che già al Valli Imperiesi difendeva la bandiera del sodalizio ligure. Cocino, figlio d’arte, è reduce da un podio di classe al Rally del Grappolo ed ora, sulla Peugeot 208 R2B a motore aspirato, cercherà di ripetere o migliorare il risultato.

Spazio anche per Chiara Staltari che tornerà a vestire tuta e casco dopo il risultato ottenuto al Valli Imperiesi; la navigatrice ligure avrà a disposizione una rinnovata Peugeot 306 N3 con la quale puntare al primato di categoria. Seguirà a ruota la Peugeot 106 A6 destinata al navigatore torinese Stefano Pistoresi che per l’occasione navigherà Costa Salute all’interno di una competizione quasi di casa e quindi con chiare velleità di risultato. Appuntamento dunque fissato per le 8:01 di domenica 5 dicembre quando da Via Brovero partirà ufficialmente la corsa, come detto saranno sei gli impegni cronometrati, tre passaggi sulla lunga speciale di Franca Forina ed altrettante ripetizioni sulla Milena e Gaetano Trolese.